Челсі Мудрика в гостях у Вест Гема, Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів 5 туру АПЛ
Сьогодні, 21 вересня, відбудеться 8 матчів 5 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Відкриватиме ігровий день лондонське дербі – Вест Гем прийматиме Челсі Мудрика.
У наступному ігровому слоті Борнмут Забарного на "Енфілді" зіграє проти Ліверпуля.
Також поєдинок проведе і Евертон Миколенка. "Іриски" на виїзді поміряються силами проти Лестера.
На чужому полі матч проведе і Брентфорд, за який грає український хавбек Єгор Ярмолюк.
13:30 Вест Гем – Челсі
16:00 Ліверпуль – Борнмут
16:00 Астон Вілла – Вулвергемптон
16:00 Тоттенгем – Брентфорд
16:00 Фулгем – Ньюкасл
16:00 Лестер – Евертон
16:00 Саутгемптон – Іпсвіч
18:30 Крістал Пелес – Манчестер Юнайтед
Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон — в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.