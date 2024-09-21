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Челсі Мудрика в гостях у Вест Гема, Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів 5 туру АПЛ

Руслан Травкін — 21 вересня, 08:17
Челсі Мудрика в гостях у Вест Гема, Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів 5 туру АПЛ
АПЛ

Сьогодні, 21 вересня, відбудеться 8 матчів 5 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Відкриватиме ігровий день лондонське дербі – Вест Гем прийматиме Челсі Мудрика.

У наступному ігровому слоті Борнмут Забарного на "Енфілді" зіграє проти Ліверпуля.

Також поєдинок проведе і Евертон Миколенка. "Іриски" на виїзді поміряються силами проти Лестера.

На чужому полі матч проведе і Брентфорд, за який грає український хавбек Єгор Ярмолюк.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
5 тур, 21 вересня

13:30 Вест Гем – Челсі

16:00 Ліверпуль – Борнмут

16:00 Астон Вілла – Вулвергемптон

16:00 Тоттенгем – Брентфорд

16:00 Фулгем – Ньюкасл

16:00 Лестер – Евертон

16:00 Саутгемптон – Іпсвіч

18:30 Крістал Пелес – Манчестер Юнайтед

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон — в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.

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