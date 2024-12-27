Зірка Манчестер Сіті подарував своїм дітям на Різдво міні-Mercedes G-Wagon

Зірка футболу та лідер Манчестер Сіті Філ Фоден продовжує вражати не лише своєю грою, а й стильним підходом до життя.

Його діти отримали на Різдво неймовірні подарунки – електричні міні-Mercedes G-Wagon, які точно повторюють дизайн справжнього позашляховика, яким володіє сам Фоден.

У своєму Instagram 24-річний півзахисник поділився відео, на якому його п’ятирічний син Ронні та трирічна дочка Тру весело катаються на стильних автомобілях у саду біля їхнього розкішного будинку в Чеширі. Кожна така міні-машинка коштує близько 800 фунтів, але з річним доходом у 11 мільйонів для Фодена це дрібниця.

Разом зі своєю партнеркою Ребеккою Кук футболіст також виховує немовля, додаючи до своєї ролі успішного гравця ще й статус зразкового сім’янина.

Але на цьому розкішний спосіб життя Фодена не закінчується. Останнім часом він переїхав до заміського маєтку, залишивши рідний Стокпорт. На території нового будинку тепер проживає й шеф-кухар, який відповідає за харчування футболіста.

Джерела повідомляють, що шеф працює в окремому котеджі біля головного будинку й забезпечує Філа усім необхідним для підтримки форми.