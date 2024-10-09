Луїза Кремльова, російська модель, буде засуджена через брехливі звинувачення в зґвалтуванні та фізичному насильстві на адресу захисника Мілана Тео Ернандеса.

У 2017 році вона стверджувала, що Ернандес нібито зґвалтував її в автомобілі Porsche Cayenne та завдав травми колін.

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Незважаючи на те, що поліція почала розслідування, суд закрив справу через брак доказів. Однак прокуратура виявила відео, яке підтвердило, що травми моделі були отримані внаслідок випадкового падіння.

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Тепер Кремльова має з'явитися в суді 28 жовтня, де прокурори вимагають двох років ув’язнення та штрафу у 12 тисяч фунтів у разі засудження.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Ернандеса два голи та дві результативні передачі у семи матчах Серії А.