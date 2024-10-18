Роналду завітав на тренування сина та спостерігав за Кріштіану-молодшим з офісного стільця

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду завітав на тренування свого старшого сина за юнацьку команду саудівського клубу.

Португалець довгий час спостерігав за заняттям Кріштіану-молодшого, стоячи на кронці поля, доки хтось із робітників стадіону не приніс легенду футболу офісний стілець.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду-молодший народився 17 червня 2010 року в Сан-Дієго, Каліфорнія. Особа матері залишається невідомою, оскільки португальський футболіст вирішив зберігати її конфіденційність.

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Сам Роналду неодноразово заявляв, що розповість синові правду про його матір, коли той виросте.

Що стосується самого форварда Аль-Насра, цього сезону на його рахунку 5 голів та 2 асиста у 6 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.