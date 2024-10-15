Веселощі за розкладом: Роналду покатався на водній гірці напередодні матчу Ліги націй

Кріштіану Роналду був помічений на водній гірці у шотландському готелі, де тренується разом із збірною Португалії перед важливою грою Ліги націй.

Форвард та його команда зупинилися в розкішному готелі Cameron House, де він активно використовував тренажерний зал. Проте також потрапив у кадр, насолоджуючись водними гірками у басейні готелю.

Cristiano Ronaldo spotted enjoying a waterslide whilst staying at a Scottish hotel on international duty 😅🇵🇹 pic.twitter.com/uF0H8qcOjo — Mail Sport (@MailSport) October 14, 2024

Cristiano Ronaldo has been spotted at a plush hotel near Glasgow - and it looks as if he's enjoying the flumes at the swimming pool 👏😂 pic.twitter.com/lESXwNk7aN — Glasgow Times (@Glasgow_Times) October 14, 2024

Нагадаємо, вже у вівторок, 15 жовтня, збірна Португалії зіграє проти Шотландії у межах четвертого туру Ліги націй. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Читайте також : Фото Роналду випустив власну колекцію годинників із зображенням найпамʼятніших моментів у кар'єрі

На рахунку 39-річного Роналду три голи у трьох матчах за національну команду на турнірі. Гравець входить у трійку найкращих бомбардирів.