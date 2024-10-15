Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Веселощі за розкладом: Роналду покатався на водній гірці напередодні матчу Ліги націй

Богдан Войченко — 15 жовтня, 13:25
Instagram
Веселощі за розкладом: Роналду покатався на водній гірці напередодні матчу Ліги націй

Кріштіану Роналду був помічений на водній гірці у шотландському готелі, де тренується разом із збірною Португалії перед важливою грою Ліги націй.

Форвард та його команда зупинилися в розкішному готелі Cameron House, де він активно використовував тренажерний зал. Проте також потрапив у кадр, насолоджуючись водними гірками у басейні готелю.

Нагадаємо, вже у вівторок, 15 жовтня, збірна Португалії зіграє проти Шотландії у межах четвертого туру Ліги націй. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Читайте також :
Фото Роналду випустив власну колекцію годинників із зображенням найпамʼятніших моментів у кар'єрі

На рахунку 39-річного Роналду три голи у трьох матчах за національну команду на турнірі. Гравець входить у трійку найкращих бомбардирів.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Збірна Португалії з футболу