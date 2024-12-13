Роналду поповнив автопарк: гравці Аль-Насра отримали потужні BMW XM

Кріштіану Роналду знову опинився в центрі уваги завдяки своїй пристрасті до розкішних авто.

Гравець Аль-Насра поповнив свій знаменитий автопарк новим шедевром – BMW XM Label Red, який став подарунком в рамках спонсорської угоди клубу з німецьким брендом.

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Прес-служба Аль-Насра опублікувала фото, де Роналду позує поруч із розкішним авто, прикрашеним його іменними номерами. Усе виглядає так, ніби це авто створене спеціально для легендарного футболіста.

BMW XM Label Red – це не просто машина, а справжня міць на колесах. Авто оснащене 4,4-літровим V8 двигуном з турбонаддувом, потужністю 748 кінських сил. Воно розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість сягає 290 км/год. Вартість цієї моделі – близько 200 тисяч євро, що додає ще більше статусу цьому подарунку.

BMW XM Label Red 🥀 pic.twitter.com/RiSCzqss1J — ExoticBMW (@ExoticBMW) January 25, 2024

До речі, таку розкіш отримали не лише Роналду, а й усі гравці клубу Аль-Наср, що підкреслює важливість співпраці між брендом і командою.

Кріштіану вже давно відомий своїм автопарком, який складається з найрозкішніших машин у світі, і новенький BMW XM Label Red прекрасно доповнює цю колекцію.