Аль-Хілаль розгромив Аль-Наср у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1.

Кріштіану Роналду відкрив рахунок наприкінці першого тайму, але по перерві його команда пропустила 4 голи, 3 з яких на рахунку сербів, а четвертий забив колишній нападник пітєрского Зєніта Малком.

Суперкубок Саудівської Аравії

17 серпня

Аль-Наср — Аль-Хілаль 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 — Роналду 44, 1:1 — Савич 55, 1:2 — Митрович 63, 1:3 — Митрович 1:3, 1:4 — Малком 72

Зазначимо, що за більш ніж півтора роки виступів у Аль-Насрі Роналду виграв лише один трофей — Кубок арабських чемпіонів.