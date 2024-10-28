Роналду розшукує фаната: чоловік похилого віку зі сльозами на очах вболівав за Кріштіану
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду оголосив у соціальних мережах розшук свого фаната.
Нещодавно саудівський клуб опублікував у Твіттері відео, на якому чоловік похилого віку плакав, вигукуючи прізвище футболіста.
"Я шукаю його! Буду вдячним за будь-яку інформацію", – йдеться у заяві Кріштіану.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 6 голів та 2 асиста у 7 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.
Контракт футболіста з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року.