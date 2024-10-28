Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Роналду розшукує фаната: чоловік похилого віку зі сльозами на очах вболівав за Кріштіану

Богдан Войченко — 28 жовтня, 11:19
Instagram
Роналду розшукує фаната: чоловік похилого віку зі сльозами на очах вболівав за Кріштіану

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду оголосив у соціальних мережах розшук свого фаната.

Нещодавно саудівський клуб опублікував у Твіттері відео, на якому чоловік похилого віку плакав, вигукуючи прізвище футболіста.

Читайте також :
Якби не він, я би працював у McDonald's: Роналду назвав клуб, у якому планує завершити кар'єру
"Я шукаю його! Буду вдячним за будь-яку інформацію", – йдеться у заяві Кріштіану.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 39-річного португальця 6 голів та 2 асиста у 7 матчах чемпіонату Саудівської Аравії.

Контракт футболіста з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року.

Кріштіану Роналду Футбольні фанати Аль-Наср