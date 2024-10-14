Роналду випустив власну колекцію годинників із зображенням найпамʼятніших моментів у кар'єрі

Португальська футболіст Кріштіану Роналду отримав ексклюзивний годинник вартістю 1,3 мільйона доларів у межах співпраці з люксовим брендом Jacob & Co.

Ця співпраця триває вже 20 років, протягом яких Роналду та засновник компанії Джейкоб Арабо створили колекцію CR7 з двома особливими моделями: "Flight of CR7" і "Heart of CR7".

Кожна модель містить зображення зіркового футболіста та його підпис, а також унікальні дизайнерські деталі. Ці годинники є частиною лімітованої серії, ціна яких варіюється від 29 до 160 тисяч доларів.

Зазначимо, Кріштіану Роналду відомий своєю любов’ю до розкішних аксесуарів, зокрема дорогих годинників і коштовностей.

У колекції португальця є моделі від Rolex, Hublot і Jacob & Co., вартість яких сягає мільйонів. Один з його годинників, інкрустований 424 діамантами, оцінюється у 2 мільйони доларів.