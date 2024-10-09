Басейн, тенісні корти та гостьовий будинок: колишній маєток Роналду продається за шалені гроші

Колишній будинок Кріштіану Роналду в Чеширі виставлений на продаж за 5 мільйонів фунтів. Про це повідомляє The Sun.

Розкішна садиба з сімома спальнями розташована на 23 акрах і має басейн, тенісні корти та гостьовий будинок.

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Маєток також обладнаний кінотеатром, винним погребом та майданчиком для падель-тенісу. До зони відпочинку входять басейн, тренажерний зал, сауна та джакузі.

Спочатку будинок оцінювався в 5,5 мільйонів, але через те, що за 18 місяців ніхто не виявив бажання придбати собі цей дім, була додана знижка у 500 тисяч.

Нагадаємо, Роналду востаннє проживав у маєтку в Чеширі під час виступів за Манчестер Юнайтед з 2021 по 2022 рік. Потім португалець посварився із головним тренером Еріком тен Хагом, дав скандальне інтервʼю та перейшов до Аль-Насру.

За цей час 39-річний португалець встиг встановити декілька значних рекордів у Саудівській Аравії, а також виграв Арабську лігу чемпіонів.