Пишаюся тобою, синку: Роналду відреагував на виклик сина до юнацької збірної Португалії

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не стримав емоцій, дізнавшись про радісну події, пов'язану із футбольною кар'єрою його сина.

40-річний гравець у соцмережах відреагував на виклик Кріштіану-молодшого до табору юнацької збірної Португалії.

"Пишаюся тобою, синку", – написав у соцмережах форвард.

На честь такої події офіційний акаунт португальської національної команди виклав в Інстаграмі фотозгадку, де на знімку ще малий Роналду-молодший стоїть поруч із батьком.

Нагадаємо, 14-річний гравець Аль-Насра зіграє на Міжнародному турнірі імені Влатко Марковича, який відбудеться у Хорватії з 13 по 18 травня.

Португалія зіграє 4 поєдинки на турнірі: з Японією (13 травня), Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Четвертий суперник визначиться пізніше.

Читайте також : Відео Фото Розплакався і розмовляв сам із собою: поведінка Роналду після програного матчу шокувала фанатів

Виклик Кріштіану-молодшого до лав команди U-15 – це не просто піар-хід. Син легендарного футболіста активно запалює в юнацькому чемпіонаті Саудівської Аравії, а хайлайти з його голами набирають шаленої популярності у соцмережах.