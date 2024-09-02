Рома підсилиться досвідченим іспанським захисником

Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо стане гравцем Роми.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, 29-річний центрбек вже прибув до столиці Італії. Невдовзі він підпише з Ромою контракт на 3 роки.

🟡🔴🛩️ Mario Hermoso arriving in Roma right now with his agents, travelling from Madrid.



Three year deal agreed as new AS Roma player. pic.twitter.com/Wyv2KkmGsp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024

Цікаво, що Ермосо є вихованцем Реала, але більшу частину кар’єри провів в Атлетико. Досвідчений захисник відіграв за "матрацників" 174 матчі в усіх турнірах. Також виступав за другу та третю команди Реала, Еспаньйол та Вальядолід.

Після завершення минулого сезону Ермосо перебував у статусі вільного агента, тож Ромі він дістанеться безплатно.