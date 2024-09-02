Рома підсилиться досвідченим іспанським захисником
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Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо стане гравцем Роми.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, 29-річний центрбек вже прибув до столиці Італії. Невдовзі він підпише з Ромою контракт на 3 роки.
Цікаво, що Ермосо є вихованцем Реала, але більшу частину кар’єри провів в Атлетико. Досвідчений захисник відіграв за "матрацників" 174 матчі в усіх турнірах. Також виступав за другу та третю команди Реала, Еспаньйол та Вальядолід.
Після завершення минулого сезону Ермосо перебував у статусі вільного агента, тож Ромі він дістанеться безплатно.