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Герреро та Нещерет – у старті Динамо на матч проти Роми Довбика

Руслан Травкін — 24 жовтня, 18:44
Герреро та Нещерет – у старті Динамо на матч проти Роми Довбика
Динамо

Тренерський штаб київського Динамо визначився зі стартовим складом на матч 3 туру Ліги Європи-2024/25 проти Роми.

Про це повідомляє УЄФА.

Динамо: Нещерет – Михавко, Попов, Біловар – Вівчаренко, Рубчинський, Андрієвський, Михайленко, Тимчик – Волошин Герреро

Рома: Свілар – Ермосо, Н'Діка, Анхеліньо – Челік, Ле Фе, Коне, Залевскі – Бальданці, Пізіллі – Довбик

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. Медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні – покаже цей та інші матчі основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Протистояння киян і римлян прокоментують Сергій Лук'яненко і Володимир Звєров.

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