Перший клуб Мессі перебуває на межі банкрутства

Відомий аргентинський клуб Ньюеллз Олд Бойз перебуває на межі банкрутства.

Про це повідомляє The Sun.

За словами президента клубу Ігнасіо Боеро, борги клубу становлять 30 – 35 мільйонів доларів США, і за останні кілька років вони зросли втричі. Боеро наголошує, що ситуація дуже складна, і клубу терміново потрібні інвестори.

Не сприяють вирішенню проблеми і невдалі результати Ньюеллз Олд Бойз. Наразі команда посідає 14 місце з 15 команд у групі А чемпіонату Аргентини.

Нагадаємо, Ньюеллз Олд Бойз – клуб, в академії якого розпочинав свій футбольний шлях Ліонель Мессі. У лютому поточного року повідомлялося про плани клубу підписати Мессі в 2027 році. В 1993 – 1994 роках за Ньюеллз Олд Бойз виступала інша легенда аргентинського футболу, Дієго Марадона.