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Осер та Сент-Етьєн не визначили сильнішого в 19 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 24 січня 2025, 23:43
Осер та Сент-Етьєн не визначили сильнішого в 19 турі Ліги 1

Відбувся перший матч у межах 19 туру Ліги 1, в якому середняк турнірної таблиці Осер приймав один з найтитулованіших клубів Франції, Сент-Етьєн.

Поєдинок завершився внічию 1:1. Голами відзначилися Хамед Траоре за господарів та Лукас Стассін за гостей.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
19 тур, 24 січня

Осер – Сент-Етьєн 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Траоре, 1:1 – 45 Стассін

Після цієї гри Осер піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці, заробивши за 19 матчів 23 очки. Сент-Етьєн дуже близький до зони вильоту, маючи 18 залікових пунктів після екватору чемпіонату.

Наступну гру "сині" проведуть проти Монако, а "святі" проти Лілля. Обидві команди-суперниці наразі знаходяться в зоні Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Сент-Етьєн Осер

Чемпіонат Франції, Ліга 1

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