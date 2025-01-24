Осер та Сент-Етьєн не визначили сильнішого в 19 турі Ліги 1

Відбувся перший матч у межах 19 туру Ліги 1, в якому середняк турнірної таблиці Осер приймав один з найтитулованіших клубів Франції, Сент-Етьєн.

Поєдинок завершився внічию 1:1. Голами відзначилися Хамед Траоре за господарів та Лукас Стассін за гостей.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

19 тур, 24 січня

Осер – Сент-Етьєн 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Траоре, 1:1 – 45 Стассін

Після цієї гри Осер піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці, заробивши за 19 матчів 23 очки. Сент-Етьєн дуже близький до зони вильоту, маючи 18 залікових пунктів після екватору чемпіонату.

Наступну гру "сині" проведуть проти Монако, а "святі" проти Лілля. Обидві команди-суперниці наразі знаходяться в зоні Ліги чемпіонів.