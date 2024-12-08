Марсель обіграв Сент-Етьєн, Ренн поступився Нанту в 14 турі Ліги 1

Сьогодні, 8 грудня, відбулися 4 матчі в межах 14 туру французької Ліги 1 сезону-2024/2025.

Зокрема, Марсель здобув виїзну перемогу над Сент-Етьєном. Наприкінці поєдинку фанати господарів запалили фаєри, через що видимість на стадіоні значно погіршилась і кінець гри був відкладений.

Також Ренн у меншості зазнав поразки від Нанта, а Страсбур Едуарда Соболя та Реймс розписали мирову. Український захисник провів матч на лаві для запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

14 тур, 8 грудня

Ланс – Монпельє 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Ласкарі, 2:0 - 90+1 автогол Лекомт

Нант – Ренн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Саймон

Страсбур – Реймс 0:0

Сент-Етьєн – Марсель 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Рабйо, 0:2 - 65 Грінвуд