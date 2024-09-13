Віддав 17 років клубу: Чохонолідзе залишив Динамо

Генеральний директор київського Динамо Резо Чохонолідзе залишив київське Динамо.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

76-річний Резо прийшов до українського гранда у вересні 2007 року. До того 11 років працював селекціонером італійського Мілана.

На початку 90-х короткий термін працював скаутом у швейцарських клубах: Серветт, Грассхоппер та Лозана.

У якості футболіста виступав за Динамо Тбілісі, Торпедо Кутаїсі та Динамо Санкт-Петербург. Викликався до лав юнацької збірної СРСР.