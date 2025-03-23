Гол Редондо приніс Реалу першу перемогу в історії над Барселоною: огляд матчу

Сьогодні, 23 березня, відбувся матч жіночих Барселони і Реала в межах 23 туру іспанської Ліги F.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь "бланкос".

Цей поєдинок став історичним, оскільки до цього між командами було 18 офіційних матчів. Щоразу перемогу здобували "синьо-гранатові". Загальна різниця м'ячів була вражаючою – 67:10.

For the first time ever, Real Madrid have beaten Barcelona Femení.



INCREDIBLE 🤍 pic.twitter.com/4dtZUdEpzo — B/R Football (@brfootball) March 23, 2025

Фаворитками вважалися гравчині Барселони. Вони могли виходити вперед на 15 хвилині, але воротар Реала перевела удар у поперечину.

Надалі господарки контролювали м'яч, а гості шукали щастя в контратаках. На подив, гол вони забили під час позиційного нападу – подачу з флангу головою замкнула Альба Редондо.

Лідерки чемпіонату заграли ще активніше. У відповідальні моменти їх підводила реалізація, або Міса Родрігес робила сейви.

На 67 хвилині Барселона відновила статус-кво. Символічно, що гол видався практично однаковим із першим у грі – подача з того самого флангу й удар головою від Грем Хансен. Через 14 хвилин м'яч знову побував у воротах "вершкових", але рефері зафіксував офсайд.

На 87 хвилині колумбійка Лінда Кайседо вдало втекла флангом. Їй вдалося обіграла суперницю та віддати пас у центр штрафного майданчика, а там Керолайн Вейр завдала точного удару.

"Блаугранас" почали панікувати під час атак. Це дозволило мадридським футболісткам ще раз успішно застати зненацька захист фаворита. Керолайн Вейр у прямому сенсі заштовхала м'яч у сітку воріт.

Футбол – Liga F

23 тур, 23 березня

Барселона – Реал 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Редондо (41), 1:1 – Хансен (67), 1:2 – Вейр (87), 1:3 – Вейр (90+6)

Барселона продовжує бути лідером – 63 очки за 23 тури. Реал тепер має 59 очок і посідає другу сходинку.