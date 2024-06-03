Ретро дня: легендарний гол іменинника Реброва у ворота Барселони з гострого кута

3 червня свій 50-й день народження святкує славетний нападник київського Динамо та збірної України, а нині тренер Сергій Ребров. З цієї нагоди згадуємо, мабуть, його найвідоміший гол у кар'єрі.

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону-1997/1998 підопічні Валерія Лобановського розбили Барселону з рахунком 3:0. Перший м'яч у зустрічі забив якраз Ребров. Той результативний удар із гострого кута фактично став візитівкою Сергія.

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Напередодні Ребров оголосив заявку на товариський матч із Німеччиною.

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