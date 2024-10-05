Власник Манчестер Юнайтед не буде приймати рішення щодо звільнення тен Гага

Власник Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф заявив, що рішення щодо майбутнього головного тренера команди Еріка тен Гага буде ухвалювати менеджмент клубу.

Цитує Реткліффа Reuters.

"Не хочу відповідати на запитання щодо тренера. Мені подобається тен Гаг, хороший тренер. Однак не я вирішую його долю. Клуб має керівництво, ці люди займаються управлінням Манчестер Юнайтед. Вони вирішують, що краще для команди та клубу, тому щодо наставника питання не до мене. Але всім очевидно, що клуб знаходиться не там, де ми хочемо його бачити", – розповів Реткліфф.

Після розгрому від Тоттенгема у 6 турі чемпіонату Англії з'явились чутки, що керівництво "червоних дияволів" дало нідерландському фахівцю два матчі на виправлення ситуації.

Напередодні МЮ зіграв один з них в Лізі Європи проти Порту (3:3). У неділю, 6 жовтня, "червоні дияволи на виїзді зустрінуться з Астон Віллою в АПЛ.