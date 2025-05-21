УЄФА реформувала регламент відбору на чемпіонат Європи

Формат відбору на чемпіонат Європи 2028 року зазнав суттєвих змін порівняно з попередніми розіграшами турніру.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У 2028 році турнір прийматимуть 4 країни – Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія. Проте всі вони будуть змушені проходити відбір. Усі учасники кваліфікаційної стадії будуть поділені на 12 груп по 4-5 команд у кожній, господарі гарантовано будуть розведені по різних групах.

Напряму на Євро пройдуть 20 команд: 12 переможців групі та 8 найкращих других місць. 2 місця будуть зарезервовані для найкращих команд-господарів, які не пройдуть напряму.

Кількість учасників плейоф залежатиме від того, скільки збірних-господарів заберуть "запасні" місця. Якщо 2 – то буде проведено плейоф із 8 учасниками за 3 путівки. Якщо лише 1 збірна-господар забере "запасне місце", то 12 команд у плейоф розіграють 3 путівки.

Якщо резервними місцями не скористається жодна з країн-господарів, то 8 команд-учасниць плейоф розіграють 4 путівки.

Відповідні зміни в регламенті УЄФА затвердила під час засідання у Більбао, де сьогодні, 21 травня, відбудеться фінал Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед.