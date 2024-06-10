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Ребров: Зараз іде нормальна, планомірна підготовка до Євро

Игорь Чернявский — 10 червня, 19:12
Ребров: Зараз іде нормальна, планомірна підготовка до Євро

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що підготовка до Євро-2024 йде згідно плану.

Про це він заявив на пресконференції перед товариським матчем з Молдовою.

"Я вважаю, що дуже важливо надати можливість усім гравцям. У нас 26 футболістів. Так не можна — щоб гравець приїхав і взагалі не зіграв у товариських зустрічах. Тому завтра всі отримають шанс. Я не знаю, хто рахує, який склад основний, а який — ні.

Результат важливий у будь-якому разі. Хто сказав, що проти Німеччини результат був не важливий? Я вважаю, що всі результати важливі, але вони не стають не перший план, тому ми робили ротацію, дали ігровий час усім гравцям. Я вважаю, зараз іде нормальна, планомірна підготовка до Євро", — сказав Ребров.

Завтра, 11 червня, збірна України проведе завершальний товариський матч у межах підготовки до Євро-2024. Суперник — збірна Молдови.

Чемпіонат Європи в Німеччині команда Сергія Реброва розпочне поєдинком проти Румунії, який відбудеться в понеділок, 17 червня.

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