Ребров: Зараз іде нормальна, планомірна підготовка до Євро
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що підготовка до Євро-2024 йде згідно плану.
Про це він заявив на пресконференції перед товариським матчем з Молдовою.
"Я вважаю, що дуже важливо надати можливість усім гравцям. У нас 26 футболістів. Так не можна — щоб гравець приїхав і взагалі не зіграв у товариських зустрічах. Тому завтра всі отримають шанс. Я не знаю, хто рахує, який склад основний, а який — ні.
Результат важливий у будь-якому разі. Хто сказав, що проти Німеччини результат був не важливий? Я вважаю, що всі результати важливі, але вони не стають не перший план, тому ми робили ротацію, дали ігровий час усім гравцям. Я вважаю, зараз іде нормальна, планомірна підготовка до Євро", — сказав Ребров.
Завтра, 11 червня, збірна України проведе завершальний товариський матч у межах підготовки до Євро-2024. Суперник — збірна Молдови.
Чемпіонат Європи в Німеччині команда Сергія Реброва розпочне поєдинком проти Румунії, який відбудеться в понеділок, 17 червня.