Ребров: Задоволений, що отримали впевненість перед Євро

Головний тренер збірної України Сергій Ребров задоволений результатом та грою підопічних у товариському матчі проти Молдови.

Наставник національної команди поділився своїми думками у флешінтерв’ю в ефірі MEGOGO.

"Ці товариські матчі точно допоможуть нам. Я дуже задоволений, що ми закінчили ці товариські зустрічі без травм, це дуже важливо. Сьогодні Віталій Миколенко зробить обстеження. Я сподіваюся, що все буде нормально.

Розберемо цю гру. Немає значення виграли, зіграли внічию чи програли. Повірте мені, завжди і за будь-якого рахунку є що аналізувати. Ми для цього і влаштовували товариські матчі — розуміли, що будуть помилки і ми повинні їх виправляти.

Але я задоволений, що в останньому поєдинку здобули перемогу та отримали впевненість перед Євро. Це дуже важливо, щоб у таборі збірної була гарна атмосфера і ми спокійно готувалися до турніру", — сказав Ребров.