На такому браку дуже важко вигравати: Ребров – про нічию з Грузією

Головний тренер збірної України прокоментував нічийний результат у матчі проти Грузії в межах 5 туру Ліги націй, наголосивши, що в його підопічних було багато браку.

Про це він сказав у коментарі MEGOGO.

"Засмучений через гру та рахунок. У нас був шанс перемогти, але на такому браку дуже важко вигравати ігри. У мене нема питань до віддачі гравців, але як ми багато втрачали м'ячів, як не завершували багато атак. З такою командою за такої підтримки дуже важко вигравати.

Що пішло не так? Дуже важливим є психологічне навантаження. Коли ми забили і повели в рахунку, напевно, гравці намагалися зберегти результат, адже він був дуже важливий. Ми всі матчі граємо на виїзді, завдяки такій підтримці суперник пішов відіграватися та зрівняв рахунок. Ми намагалися використовувати контратаки, оскільки сильні в цьому компоненті, ми не сідали назад. Забили та повели у рахунку, напевно, це відіграло основну роль", – сказав тренер.

16 листопада на стадіоні "Батумі-Арена" в однойменному грузинському місті відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1:1.