Ребров пояснив вибір міста, в якому відбудуться матчі плейоф відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому національна команда буде грати матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 в іспанській Валенсії.

Про це наставник розповів у коментарі пресслужбі Полісся.

Ребров вважає, що в Іспанії будуть кращі погодні умови у порівнянні з Польщею, де "синьо-жовті" відіграли більшість своїх ігор торік.

"У мене є вимоги, які нам потрібні, але я не обираю місце, де ми будемо грати. Будемо грати у Валенсії – наскільки я розумію, то це корисно для федерації. Пам'ятаю, ми готувалися до плейоф відбору Євро-2024 у Польщі, у нас був сніг, дощ – все що завгодно. Я думаю, що тут будуть кращі умови для підготовки. Хоча, на жаль, підготовки взагалі майже ніякої не буде", – сказав Ребров.

Нагадаємо, у листопаді минулого року національна команда посіла друге місце у відборі на ЧС-2026. Матч проти Швеції відбудеться 26 березня 2026-го в іспанській Валенсії.