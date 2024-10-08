Прояв найвищої поваги: Реал привітав Іньєсту із завершення кар’єри

Реал висловив своє визнання іспанському півзахиснику Андресу Іньєсті, який напередодні повісив бутси на цвях.

Цей красивий жест на адресу легенди Барселони "вершкові" зробили в офіційній заяві на клубних ресурсах.

"Після оголошення Андреса Іньєсти про завершення кар'єри Реал Мадрид, президент клубу та рада директорів хотіли б висловити своє визнання, захоплення та прихильність до однієї з найбільших легенд іспанського та світового футболу.

Андрес Іньєста збагатив спорт своїм футболом та своїми цінностями, на додаток до численних трофеїв, які він виграв протягом кар'єри. Його культовий гол у фіналі чемпіонату світу-2010 у Південній Африці назавжди залишиться в пам'яті кожного іспанського вболівальника.

Реал Мадрид бажає Іньєсті та його родині всього найкращого у новій главі життя", – йдеться в заяві Реала.