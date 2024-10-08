Прояв найвищої поваги: Реал привітав Іньєсту із завершення кар’єри
Реал висловив своє визнання іспанському півзахиснику Андресу Іньєсті, який напередодні повісив бутси на цвях.
Цей красивий жест на адресу легенди Барселони "вершкові" зробили в офіційній заяві на клубних ресурсах.
"Після оголошення Андреса Іньєсти про завершення кар'єри Реал Мадрид, президент клубу та рада директорів хотіли б висловити своє визнання, захоплення та прихильність до однієї з найбільших легенд іспанського та світового футболу.
Андрес Іньєста збагатив спорт своїм футболом та своїми цінностями, на додаток до численних трофеїв, які він виграв протягом кар'єри. Його культовий гол у фіналі чемпіонату світу-2010 у Південній Африці назавжди залишиться в пам'яті кожного іспанського вболівальника.
Реал Мадрид бажає Іньєсті та його родині всього найкращого у новій главі життя", – йдеться в заяві Реала.
Іньєста був представником однієї з найяскравіших сторінок в історії Ель-Класіко – протистояння між Барселоною та Реалом. У складі каталонського клубу Андрес 4 рази виграв Лігу чемпіонів, став 9-разовим чемпіоном Іспанії та 6-разовим володарем Кубку Короля.
Зі збірною Іспанії, за яку він провів 141 матч, відзначившись 14 голами та 30 асистами, іменитий півзахисник виграв два чемпіонати Європи у 2008 та 2012 роках, а також подарував своїй країні перший в історії титул чемпіона світу, забивши гол у фіналі мундіалю в ПАР.