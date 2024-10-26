Технологічний прорив у футболі: Реал тренує штрафні удари з роботами

У мадридського Реала з'явилася нова технологія для тренування штрафних ударів, яка використовує роботів для вдосконалення техніки гравців.

На базі "Вальдебебас" з’явилася механічна стіна, яка може стрибати, забезпечуючи реалістичні умови для тренувань.

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Тепер тренери можуть регулювати висоту кожного робота за допомогою планшета, що дає можливість футболістам адаптуватися до різних стилів захисту, з якими вони можуть зустрітися під час матчів.

Real Madrid's free-kick wall training technology.. 👏🧱 pic.twitter.com/ygzoG3bxON — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 25, 2024

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, Реал зустрінеться із Барселоною у межах 11-го туру Ла Ліги.

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