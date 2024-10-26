Технологічний прорив у футболі: Реал тренує штрафні удари з роботами
У мадридського Реала з'явилася нова технологія для тренування штрафних ударів, яка використовує роботів для вдосконалення техніки гравців.
На базі "Вальдебебас" з’явилася механічна стіна, яка може стрибати, забезпечуючи реалістичні умови для тренувань.
Тепер тренери можуть регулювати висоту кожного робота за допомогою планшета, що дає можливість футболістам адаптуватися до різних стилів захисту, з якими вони можуть зустрітися під час матчів.
Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, Реал зустрінеться із Барселоною у межах 11-го туру Ла Ліги.
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