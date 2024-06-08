Реал запропонував своєму капітану продовжити контракт

Мадридський Реал запропонував капітану команди Начо Фернандесу продовжити контракт.

Про це повідомляє видання Marca.

За інформацією джерела, іспанський захисник має на руках річну угоду з "вершковими". Начо повинен надати остаточну відповідь до 30 червня, коли спливає його чинний контракт.

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, що Кріштіану Роналду хоче бачити захисника у саудівському Аль-Насрі.

Фернандес є вихованцем Реала. Він дебютував за першу команду у 2011 році. Загалом за "вершкових" футболіст зіграв 359 матчів у всіх турнірах. В його активі 16 голів та 9 результативних передач.



