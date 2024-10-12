Сьогодні можна "Азнаурі" замість корвалолу: реакція соцмереж на матч Україна – Грузія

У п'ятницю, 11 жовтня, у межах матчу Ліги націй збірна України зустрічалася із Грузією. "Жовто-сині" у непростій грі зуміли здолати суперника із рахунком 1:0.

Після завершення гри почався інтенсивний розбір гри від головних експертів – футбольних фанатів. Редакція сайту Чемпіон зібрала найкращі коментарі від українських та грузинських вболівальників.

Наші фани були у захваті від гри Михайла Мудрика та дебюту Івана Калюжного. Звісно ж, були і погані моменти, наприклад, відгук на незарахований гол Грузії через офсайд. Наші футболісти втратили концентрацію.

Що стосується грузинів, то вони подякували своїй збірні за гру, відзначивши у більшості випадків лише якість газону. Фанати шоковані організацією матчу.

Нагадаємо, що у наступному турі Ліги націй збірна України зіграє проти Чехії. Матч відбудеться 14 жовтня.

Натомість Грузія проведе із "жовто-синіми" гру в один день. Суперниками "хрестоносців" буде збірна Албанії.