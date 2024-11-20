Знову на корвалолі: реакція соцмереж на перемогу України над Албанією

У вівторок, 19 листопада, збірна України здобула непросту перемогу над Албанією (2:1) у вирішальному турі Ліги націй.

Перший тайм видався неймовірний для наших хлопців, проте вже у другій половині гри довелося "попотіти".

Вболівальники також вважають, що матч видався дуже непростим, проте емоції від результату затьмарили багато проблем. Але не всі про них мовчать.

Редакція сайту Чемпіон вже традиційно зібрала найкращі коментарі та реакції фанатів у соцмережах на виступ української збірної.

Багато хто просто привітав "жовто-синіх" із тріумфом, проте чимало людей виділило мінуси. Вболівальникам сильно не сподобалася нервова гра футболістів у другому таймі, і те, як сильно змінився наш футбол. Знову багато критики вилилося на головного тренера Сергія Реброва.

Зазначимо, що збірна України посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці групи й зіграє в перехідному плейоф турніру в березні 2025 року. Суперник команди Реброва визначиться згодом.