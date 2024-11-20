Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Знову на корвалолі: реакція соцмереж на перемогу України над Албанією

Богдан Войченко — 20 листопада 2024, 00:45
УАФ
Знову на корвалолі: реакція соцмереж на перемогу України над Албанією

У вівторок, 19 листопада, збірна України здобула непросту перемогу над Албанією (2:1) у вирішальному турі Ліги націй.

Перший тайм видався неймовірний для наших хлопців, проте вже у другій половині гри довелося "попотіти".

Вболівальники також вважають, що матч видався дуже непростим, проте емоції від результату затьмарили багато проблем. Але не всі про них мовчать.

Читайте також :
Відео Албанія – Україна: відео голів та огляд матчу

Редакція сайту Чемпіон вже традиційно зібрала найкращі коментарі та реакції фанатів у соцмережах на виступ української збірної.

Багато хто просто привітав "жовто-синіх" із тріумфом, проте чимало людей виділило мінуси. Вболівальникам сильно не сподобалася нервова гра футболістів у другому таймі, і те, як сильно змінився наш футбол. Знову багато критики вилилося на головного тренера Сергія Реброва.

Зазначимо, що збірна України посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці групи й зіграє в перехідному плейоф турніру в березні 2025 року. Суперник команди Реброва визначиться згодом.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА реакція Збірна Албанії з футболу