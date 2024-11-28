Досить тих "динамівських сердець": реакція фанатів на поразку Динамо у матчі проти Вікторії

У четвер, 28 листопада, у межах пʼятого туру основного етапу Ліги Європи Динамо поступилося Вікторії Пльзень (1:2).

Для киян ця поразка стала пʼятою поспіль у єврокубках, через що команда посідає останнє місце у турнірній таблиці, не набравши жодного балу.

Цей матч змусив фанатів висловитися у соцмережах, залишивши багато коментарів. Наша редакція традиційно зібрала найкращі відгуки на гру "біло-синіх".

Вболівальники відверто втомилися дивиться на чергові ганебні поразки у Лізі Європи, через що закликають звільнити Олександра Шовковського, призначивши гідного фахівця.

Також критики зазнала і лінія атаки киян, бо багато моментів футболісти не реалізувовують, проте у межах УПЛ все в них йде добре. Це змушує замислитися над підсиленням складу.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.