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Досить тих "динамівських сердець": реакція фанатів на поразку Динамо у матчі проти Вікторії

Богдан Войченко — 28 листопада 2024, 22:18
ФК ДК
Досить тих динамівських сердець: реакція фанатів на поразку Динамо у матчі проти Вікторії

У четвер, 28 листопада, у межах пʼятого туру основного етапу Ліги Європи Динамо поступилося Вікторії Пльзень (1:2).

Для киян ця поразка стала пʼятою поспіль у єврокубках, через що команда посідає останнє місце у турнірній таблиці, не набравши жодного балу.

Цей матч змусив фанатів висловитися у соцмережах, залишивши багато коментарів. Наша редакція традиційно зібрала найкращі відгуки на гру "біло-синіх".

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Вболівальники відверто втомилися дивиться на чергові ганебні поразки у Лізі Європи, через що закликають звільнити Олександра Шовковського, призначивши гідного фахівця.

Також критики зазнала і лінія атаки киян, бо багато моментів футболісти не реалізувовують, проте у межах УПЛ все в них йде добре. Це змушує замислитися над підсиленням складу.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.

Динамо Київ Ліга Європи реакція Футбольні фанати Вікторія Пльзень