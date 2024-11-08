Валерій Васильович, ми все про***ли! Реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від Ференцвароша

У четвер, 7 листопада, у межах четвертого туру основного етапу Ліги Європи Динамо зазнало поразки від Ференцвароша із рахунком 0:4.

Цей несподіваний результат приголомшив не тільки футбольних експертів, але й затятих фанатів киян, які не стримували своїх емоцій у соціальних мережах.

Саме тому наша редакція зібрала найгарячіші коментарі вболівальників після шокуючого виступу "біло-синіх".

Зазвичай існує два боки медалі, адже із негативом є і позитив. Проте не цього разу. Фанати рознесли свою команду вщент, виділивши лише Георгія Бущана, який протримав ворота у недоторканості трохи менше години.

Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Вікторії Пльзень, Реал Сосьєдада, Галатарая та РФС.