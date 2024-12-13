Вся Європа з вас сміється: реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від Реал Сосьєдада
У четвер, 12 грудня, у межах шостого раунду основного етапу Ліги Європи Динамо зазнало нищівної поразки від Реал Сосьєдада (0:3) на виїзді.
Після цієї гри фанатів киян у соціальних мережах просто "розірвало" від гніву, бо їх улюблена команда не лише програла, але й ганебно залишила турнір, не набравши жодних балів.
Наша редакція зібрала найкращі відгуки вболівальників на виступ Динамо у матчі з іспанцями. Сідайте зручніше, далі буде весело.
Зазвичай, знаходились бодай якісь позитивні моменти у виступах "біло-синіх", проте цього разу фанати не пробачили втрату очок. Справа навіть не в нулі, який залишився після гри, а саме у виступі футболістів на полі.
Коментарі лише негативні, в них акцентується увага на "ганебній" грі української команди. Фанати настільки розчаровані, що навіть закликають клуб знятися з Ліги Європи, щоб не "відлетіти" від РФС.
Нагадаємо, в наступних турах основного етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Галатарая та РФС.