Стерлінг пояснив перехід в Арсенал
Рахім Стерлінг (ліворуч)
x.com/Arsenal
Вінгера збірної Англії Рахім Стерлінг вважає, що лондонський Арсенал ідеальний клуб для нього.
Цитує гравця Football London.
"Дивлячись на все, я просто кажу: "Це ідеально підходить для мене", і я дуже радий, що ми це зробили. Неймовірні відчуття. Я в захваті.
Ми трохи затримувалися, але я сподівався, що трансфер відбудеться. Я дуже радий, що ми впоралися.
Всі бачать шлях, який пройшли ці хлопці, та їхню спрагу до успіхів. Я хочу стати частиною цієї єдності", – сказав Стерлінг.
Нагадаємо, Стерлінг буде виступати за "канонірів" на правах оренди. 29-річний футболіст перейшов до Челсі влітку 2022 року. "Сині" купили його у Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.