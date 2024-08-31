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Стерлінг пояснив перехід в Арсенал

Олександр Булава — 31 серпня, 12:15
Стерлінг пояснив перехід в Арсенал
Рахім Стерлінг (ліворуч)
x.com/Arsenal

Вінгера збірної Англії Рахім Стерлінг вважає, що лондонський Арсенал ідеальний клуб для нього.

Цитує гравця Football London.

"Дивлячись на все, я просто кажу: "Це ідеально підходить для мене", і я дуже радий, що ми це зробили. Неймовірні відчуття. Я в захваті.

Ми трохи затримувалися, але я сподівався, що трансфер відбудеться. Я дуже радий, що ми впоралися.

Всі бачать шлях, який пройшли ці хлопці, та їхню спрагу до успіхів. Я хочу стати частиною цієї єдності", – сказав Стерлінг.

Нагадаємо, Стерлінг буде виступати за "канонірів" на правах оренди. 29-річний футболіст перейшов до Челсі влітку 2022 року. "Сині" купили його у Манчестер Сіті за 55 млн євро. За два сезони Рахім забив 19 голів за 81 матч.

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