Заступився за ультрас: лідер Барселони сплатить штраф за використання фанами піротехніки

На трибуни Олімпійського стадіону повертається найгарячіша підтримка. Фанатська група Grada d'Animació, яка раніше була відсторонена від матчів Барселони, знову отримає своє місце за воротами. Але не завдяки клубу чи керівництву – їх врятував футболіст.

Причиною скандалу стала заборгованість. Ультрас не сплатили накопичені штрафи за використання піротехніки, хоча раніше зобов’язалися це робити. Клуб нагадав їм про домовленість, дав дедлайн, але фанати не зробили жодних кроків. Тоді Барселона жорстко зачинила перед ними двері.

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Ситуація загострилася в момент, коли клуб шукав кошти для реєстрації Дані Ольмо. Відносини між фанатами та керівництвом загострилися, але вирішення проблеми знайшлося зовсім неочікувано.

Героєм історії став Рафінья, вінгер Барселони, який не міг змиритися з тим, що команда грає без підтримки фанатів. Він особисто звернувся до президента Жоана Лапорти і запропонував сплатити борг ультрас у розмірі 21 тисячі євро зі своєї кишені.

(🌕) JUST IN: Raphinha offered Joan Laporta to pay the €21,000 fine out of his own pocket for the stadium’s animation space/stand to return. @relevo #FCB 🇧🇷🚨 pic.twitter.com/mhoFVsnAMP — Reshad Rahman (@ReshadFCB) February 1, 2025

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 28-річного бразильця 12 голів і 6 асистів у 21 матчі Ла Ліги.