Призовий фонд жіночого Євро-2025 з футболу збільшився у два рази
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УЄФА збільшив призовий фонд жіночого чемпіонату Європи, який пройде влітку 2025 року, у два рази.
Про це повідомляє ESPN.
Тепер 16 команд-учасниць розділять між собою 41 мільйон євро. Кожна федерація отримає мінімум 1,8 млн за участь у турнірі та має розділити 30 відсотків від цієї суми між гравчинями.
Клуби, чиї футболістки візьмуть участь у турнірі розділять 6 мільйонів євро при щоденній ставці 657 євро на гравчиню.
Зазначимо, що призовий фонд чоловічого чемпіонату Європи складає 331 мільйон євро із доходом у 2,4 мільярда.
Нагадаємо, що жіночий чемпіонат Європи пройде у Швейцарії з 2 по 27 липня 2025 року.
Раніше Чемпіон розповідав історію зірки збірної Англії Алекс Морган.