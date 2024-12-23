Веселощі в англійському футболі: захисник "привіз" гол через спущені шорти

Звичайний матч Другої ліги Англії став хітом у соціальних мережах через кумедний епізод.

Один із голів Донкастера у грі з Транмер Роверс завірусився, бо захисник гостьової команди втратив шорти, що призвело до голу.

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У центрбека під час боротьби за м'яч трохи сповзли шорти, чим вдало скористався нападник команди-суперників.

Футболіст вийшов сам-на-сам із голкіпером, реалізувавши момент.

Зазначимо, що сам матч між Донкастером і Транмер Роверс завершився перемогою господарів із рахунком 3:1.