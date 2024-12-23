Веселощі в англійському футболі: захисник "привіз" гол через спущені шорти
Звичайний матч Другої ліги Англії став хітом у соціальних мережах через кумедний епізод.
Один із голів Донкастера у грі з Транмер Роверс завірусився, бо захисник гостьової команди втратив шорти, що призвело до голу.
У центрбека під час боротьби за м'яч трохи сповзли шорти, чим вдало скористався нападник команди-суперників.
Футболіст вийшов сам-на-сам із голкіпером, реалізувавши момент.
Зазначимо, що сам матч між Донкастером і Транмер Роверс завершився перемогою господарів із рахунком 3:1.