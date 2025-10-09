Це еліта, – Перейра порівняв інфраструктуру Палмейраса та Манчестер Юнайтед

Бразильський півзахисник Андреас Перейра порівняв футбольну інфраструктуру Палмейраса та Манчестер Юнайтед.

Думку футболіста наводить ESPN.

"Це еліта те, що має Палмейрас. Небагато хто може похизуватись такою інфраструктурою. Вона найкраща серед тих клубів, де я грав. Манчестер Юнайтед? У ті часи, коли я там був, там було набагато гірше, ніж у Бразилії", – розповів Перейра.

Нагадаємо, хавбек є вихованцем "червоних дияволів" і виступав за команду з 2015 по 2022 рік, регулярно залишаючи клуб на правах оренди.

Згодом Перейра перебрався до Фулгема, а цього літа повернувся до Бразилії, підписавши контракт з Палмейрасом.

Раніше повідомлялось, що в МЮ відмовились від початкових планів щодо будівництва нового стадіону.