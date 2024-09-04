Лапорта — про відносини з Реалом: Вони погані, це пов'язано зі справою Негрейри

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів, як справа у хабарництві за виплати колишньому віцепрезиденту суддівського комітету Іспанії (CTA) Хосе Марії Енрікесу Негрейрі вплинула на відносини клубу з Реалом.

Його слова передає Marca.

"Відносини з Реалом погані, і це пов'язано зі справою Негрейри. Це неприйнятно. Є судові позови й проти журналістів", — сказав Лапорта.

Зазначимо, що у травні з керівництва "блаугранос" було знято звинувачення щодо справи Негрейри. Проти задоволення апеляцій, які подавала під час розгляду Барселона, виступали Ла Ліга та Реал.

"Справа Негрейри" стосується скандалу в іспанському футболі, зокрема пов'язаного з футбольним клубом Барселона. Йдеться про те, що клуб звинуватили у виплатах значних сум грошей колишньому віцепрезиденту суддівського комітету Іспанії, Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За інформацією, яка стала відомою у 2023 році, ці виплати відбувалися протягом багатьох років, починаючи з 2001 року.

Каталонці могли намагатися вплинути на суддівство у своїх матчах через ці виплати, хоча клуб стверджує, що гроші були виплачені за консультаційні послуги.