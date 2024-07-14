Емоції з передової: в Азові показали, як вболівали за збірну України на Євро-2024

На жаль, Євро-2024 для збірної України склалося не так, як хотілося б. "Жовто-сині" набрали 4 очки, але все одно вилетіли з четвертого місця у групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

До цього результату можна ставитися по-різному. Хтось називає його провалом, хтось — намагається шукати позитив і скаржиться на "договірняк" у виконанні Словаччини та Румунії...

Але одне ми знаємо точно — під час кожного з трьох матчів за команду Сергія Реброва несамовито вболівали тисячі військових, які героїчно боронять нашу країну від окупантів. Їхні справжні, щирі, непідробні емоції показані у відео 12-ї бригади "Азов":

І правильно написано в описі відео. Невдача на чемпіонаті Європи — дрібниця у порівнянні з долею України. Саме тому захисники України будуть робити все можливе, щоб спорт, а отже, і життя, повернулися в окуповані міста і села Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Харківщини. А ми просто зобов’язані їм у цьому допомагати.