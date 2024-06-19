Пресконференція збірників, підтримка України та гаряче джерело: Вісбаден очима журналістів

Наша подорож Німеччиною все ще триває. Попри негативний результат у матчі з Румунією, ми продовжуємо підтримувати збірну та працювати. Наступною зупинкою стало місто Ерцгаузен, який розташований за 48 кілометрів від Вісбедену, збірна України проживає за 11 км від нього.

Ранок розпочався із поїздки на прес-конференцію, яка відбувалася на стадіони Brita Arena. Учасниками стали Руслан Маліновський та Володимир Бражко. Направду, хлопці досі засмучені, але налаштовані реабілітуватися. Українських журналістів було всього четверо, включаючи мене. Не дивно, адже Вісбаден далеко розташований від міст, де грає наша команда.

Пресцентр гарно облаштований, безліч фото гравців збірної України, прапори та робочі місця для журналістів.

Після цього ми відправилися гуляти містом, аби скласти враження про нього, навіть дощ нам не завадив. Спойлер — красиво, затишно, спокійно та без гучних фанатів. Місце перепочинку після насичених футбольних днів, хоча низка закладів також пропонує перегляд поєдинків за келихом пива.

Найцікавіша пам’ятка міста — це гаряче джерело Кохбруннен, поруч з яким питтєва галерея. Попри свій сірчистий аромат, вода має неперевершений цілющий ефект.

Неподалік розташована церква Маркткхірке, яка вражає масштабом та простотою. Вхід, до слова, безкоштовний. Всередині спокійно, повсюди органи та однотонні стіни. В основній частині скульптури святих. Також тут можна поставити свічку, це коштуватиме 50 центів, а ще написати свою подяку Богу чи побажання на майбутнє у блокноті.

Біля неї Нова Ратуша. Історичний будинок у Вісбадені, у південній частині Палацової площі, де розміщується міська влада: обер-бургомістр, міська рада, міське управління.

До більш шумної частини міста належить Вілла Клементина. У 1888 році вона потрапила на сторінки газет через "крадіжку принца у Вісбадені". Королева Сербська Наталі втекла зі своїм сином, кронпринцем Олександром, від чоловіка короля Міхаеля. Після короткої зупинки в готелі Vier Jahreszeiten королева знайшла справді королівський притулок у віллі Клементина. Після того, як принца вдалося звільнити за сприяння начальника поліції Вісбадена та сербського міністра оборони, королева втекла з Вісбадену.

Що цікаво, на вулицях цього міста є безліч муралів, частково це нагадало наш Київ.

Туристам також пропонують поїздку містом на швидкісному трамваї, така особливість нагадує Львів.

У Вісбадені також багато українських прапорів. А на деяких спорудах є надписи в підтримку України. До прикладу: "Вставайте та проявіть повагу", "Проти війни та насилля", "Свобода та мир у Європі". Що цікаво, перша визначна пам'ятка, яку видає Гугл – РПЦ.

Враження від міста приємні, порівняно з Мюнхеном, тут набагато спокійніше, ритм життя ще повільніший, проте затишно та спокійно.

Ми продовжуємо досліджувати Німеччину та готуємося до наступних матчів. Зі Словаччиною поєдинок вже 21 червня у Дюсельдорфі, старт о 16:00 за Києвом.