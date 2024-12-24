Брага дозволить безоплатно відвідати останній домашній матч року

Португальський футбольний клуб Брага дозволить вільний вхід для усіх уболівальників на останній домашній матч року в португальській Прімейра-лізі.

Про це повідомляє видання The Athletic.

"Каноніри" проведуть останню гру в чемпіонаті Португалії цього року в неділю, 29 грудня. У гості на "Бразький муніципальний стадіон" завітає Каса Піа.

Фанати клубу зможуть потрапити на стадіон безоплатно через будь-який турнікет. Лише власники сезонних абонементів отримають своє місце на трибуні гарантовано.

Зазначається, що середня відвідуваність стадіону складає лише половину від 30 тисяч, які арена може вмістити.

Керівництво клубу таким чином вирішило подякувати вболівальникам за підтримку протягом року, в якому команді вдалося завоювати Кубок ліги, а також для того, щоб разом відсвяткувати Різдво та Новий рік.

Наразі Брага розташувалася на четвертій сходинці чемпіонату Португалії, заробивши 28 очок у 15 турах. Відставання від Бенфіки складає 10 залікових пунктів.

Також "каноніри" виступають у Лізі Європи, де наразі посідають 25 місце в загальній турнірній таблиці. Нагадаємо, що для виходу в 1/16 плейоф ЛЄ необхідно посісти місця з 9 по 24.