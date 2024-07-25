Гравцем Динамо цікавився клуб чемпіонату Англії

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко розповів про інтерес з боку клубу чемпіонату Англії.

Його слова передає Український футбол.

"Мій агент говорив, що були зацікавленості з однієї команди, але там так і не дійшла справа до чогось серйозного. Краще не говоритиму що то за клуб. Можу лише сказати, що він з чемпіонату Англії.

Мій улюблений клуб — це Реал Мадрид. Вважаю, що це найкраща команда світу. Думаю, що всі футболісти туди хочуть потрапити, бо це дуже великий клуб з великою історією. І, звичайно, моя мрія це там грати", — сказав футболіст.