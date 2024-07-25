Гравцем Динамо цікавився клуб чемпіонату Англії
Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко розповів про інтерес з боку клубу чемпіонату Англії.
Його слова передає Український футбол.
"Мій агент говорив, що були зацікавленості з однієї команди, але там так і не дійшла справа до чогось серйозного. Краще не говоритиму що то за клуб. Можу лише сказати, що він з чемпіонату Англії.
Мій улюблений клуб — це Реал Мадрид. Вважаю, що це найкраща команда світу. Думаю, що всі футболісти туди хочуть потрапити, бо це дуже великий клуб з великою історією. І, звичайно, моя мрія це там грати", — сказав футболіст.
Нагадаємо, у нещодавньому матчі третього туру групового етапу юнацького чемпіонату Європи-2024 Матвій відзначився переможним голом у ворота Італії, завдяки цього українці вийшли у півфінал та вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.
Зазначимо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, а в другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19. Своєю чергою збірна Італії достроково виграла групу A.