Помер 39-річний ексгравець Кардіффа Сол Бамба

У віці 39 років помер технічний директор Аданаспора Сол Бамба.

Про це турецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

"Наш технічний директор Сол Бамба, який захворів перед учорашнім матчем проти Маніси, був доставлений до університетської лікарні "Маніса Целал Баяр" і, на жаль, тут програв свою боротьбу за життя. Висловлюємо співчуття нашій спільноті, особливо його родині", — йдеться в заяві Аданаспора.

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024

Бамба був вихованцем Парі Сен-Жермен. Виступав за Лестер, Трабзонспор, Палермо, Лідс, Мідлсбро та інші європейські клуби. У складі національної збірної Кот’д-Івуару він провів 46 матчів. Сол грав на позиції захисника. Після завершення кар’єри почав діяльність функціонера. З липня цього року працював у Аданаспорі.