Помер 39-річний ексгравець Кардіффа Сол Бамба
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У віці 39 років помер технічний директор Аданаспора Сол Бамба.
Про це турецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах.
"Наш технічний директор Сол Бамба, який захворів перед учорашнім матчем проти Маніси, був доставлений до університетської лікарні "Маніса Целал Баяр" і, на жаль, тут програв свою боротьбу за життя. Висловлюємо співчуття нашій спільноті, особливо його родині", — йдеться в заяві Аданаспора.
Бамба був вихованцем Парі Сен-Жермен. Виступав за Лестер, Трабзонспор, Палермо, Лідс, Мідлсбро та інші європейські клуби. У складі національної збірної Кот’д-Івуару він провів 46 матчів. Сол грав на позиції захисника. Після завершення кар’єри почав діяльність функціонера. З липня цього року працював у Аданаспорі.