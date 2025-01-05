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Пішов з життя ексгравець Дніпра та батько знаменитої української гімнастки

Максим Розенко — 5 січня 2025, 20:50
Пішов з життя ексгравець Дніпра та батько знаменитої української гімнастки

На 70-му році життя пішов у засвіти експівзахисник Чорноморця, Таврії та Дніпра Олег Серебрянський. Помер Олег Васильович 29 грудня 2024 року, але громадськості стало про це відомо лише сьогодні.

Зенітом футбольної кар’єри для уродженця Запоріжжя були виступи за Дніпро в 1982-1984 роках, у складі якого Серебрянський в 1983 році став чемпіоном тоталітарної країни СРСР.

У чемпіонському сезоні півзахисник зробив 9 гольових передач і став найкращим за цим показником у команді. Причому Олегу підкорився цікавий рекорд: у матчі Дніпро – Ністру Серебрянский протягом 1 тайму асистував 5 разів, допомігши Дніпру перемогти Ністру 6:0.

Олег Серебрянский є батьком олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Катерини Серебрянської.

Максим Розенко, Чемпіон

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