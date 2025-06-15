На 73 році життя помер колишній віцепрезидент Української асоціації футболу та футбольний меценат Володимир Лашкул.

Про це повідомив керівник муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров.

Інформація про причини смерті функціонера не розголошується.

У 2005 році Лашкул був обраний віцепрезидентом Федерації футболу України, відповідаючи за питання міжнародних зв'язків та розвитку футзалу.

З 2007 по 2012 рік очолював правління ЗАТ "Україна Футбол Інтернешнл", яке займалось організацією та проведенням різноманітних футбольних турнірів, у тому числі Кубку України та Суперкубку України.

Окрім того, Володимир Лашкул був президентом футбольних клубів м. Черкаси і с. Білозір'я.