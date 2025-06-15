Помер колишній віцепрезидент Української асоціації футболу
На 73 році життя помер колишній віцепрезидент Української асоціації футболу та футбольний меценат Володимир Лашкул.
Про це повідомив керівник муніципального спортивного клубу Дніпро Юрій Гончаров.
Інформація про причини смерті функціонера не розголошується.
У 2005 році Лашкул був обраний віцепрезидентом Федерації футболу України, відповідаючи за питання міжнародних зв'язків та розвитку футзалу.
З 2007 по 2012 рік очолював правління ЗАТ "Україна Футбол Інтернешнл", яке займалось організацією та проведенням різноманітних футбольних турнірів, у тому числі Кубку України та Суперкубку України.
Окрім того, Володимир Лашкул був президентом футбольних клубів м. Черкаси і с. Білозір'я.