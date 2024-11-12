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Помер 22-річний гравець збірної Еквадору

Руслан Травкін — 12 листопада 2024, 11:16
Помер 22-річний гравець збірної Еквадору
Марко Ангуло
Instagram ldu_oficial

В Еквадорі помер гравець ЛДУ Кіто та місцевої збірної Марко Ангуло.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Трохи більше місяця тому він потрапив у ДТП. Останні 35 днів молодий футболіст перебував у комі, але лікарі так і не зуміли врятувати його життя.

Права на Ангуло належали команді MLS Цинциннаті. За ЛДУ хавбек грав на правах оренди. За кар'єру також виступав за Індепендьєнте Дель Валле.

В листопаді 2022 року дебютував за збірну Еквадору. У складі національної команди відіграв 3 поєдинки. Портал Transfermarkt оцінював футболіста в 2,8 млн євро.

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