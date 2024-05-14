Кривбас — Полісся 0:1: огляд матчу УПЛ

Полісся здолало Кривбас у матчі 28 туру чемпіонату України з футболу-2023/24.

Чемпіонат України — УПЛ

28 тур, 12-13 травня

Кривбас — Полісся 0:1 (0:1)

Гол: Танковський 25

Кривбас: Маханьков, Понєдєльнік (Стецьков 81), Рубен, Бескоровайний, Дібанго (Пое 55), Хомченовський (К), Бізімана (Бандейра 81), Кузик, Луньов, Задерака (Блізніченко 71), Соса

Полісся: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко (К), Назаренко, Танковський (Крамар 90+3), Кушніренко, Таллес, Ндукве (Луїфер 74), Мустафаєв, Фортюне

Попередження: Бескоровайний 21, Дібанго 44, Пое 78, Шабанов 78, Фортюне 90+4

Завдяки цій перемозі Полісся зрівнялося за очками з Рухом - тепер в обох команд по 46. За два тури до кінця сезону команда Сергія Шищенка посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ (Рух утримує 5 сходинку завдяки перевазі в додаткових показниках).

Кривбас зазнав другої поразки поспіль. Нагадаємо, в попередньому турі команда Юрія Вернидуба з аналогічним рахунком поступилася Дніпру-1. Втім, криворіжани все одно вже гарантували собі бронзові медалі чемпіонату України.