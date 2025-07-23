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Полісся назвало заявку на стартовий матч у кваліфікації Ліги конференцій

Олександр Булава — 23 липня 2025, 20:21
Полісся назвало заявку на стартовий матч у кваліфікації Ліги конференцій
Руслан Ротань
ФК Полісся

Тренерський штаб житомирського Полісся на чолі з Русланем Ротанем визначився зі списком футболістів, які поїдуть на матч з Санта-Коломою в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заявку команди увійшов 21 гравець:

Воротарі: Олег Кудрик, Євген Волинець, Віктор Уліганець;

Захисники: Анді Хадрой, Лукас Тейлор, Данило Бескоровайний, Богдан Михайличенко, Сергій Чоботенко;

Півзахисники: Едуард Сарапій, Таллес, Олександр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефі, Олексій Гуцуляк, Олександр Андрієвський, Ярослав Караман, Борис Крушинський, Максим Мельниченко;

Нападники: Олександр Філіппов, Андре Гонсалвеш, Микола Гайдучик.

Матч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Пряшів. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду необхідно лише зареєструватися на сайті.

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