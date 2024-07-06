Засяяв земляк Макуани: Полісся мінімально здолало ЛНЗ в спарингу

Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ провели товариський поєдинок у межах підготовки до сезону 2024/25, у якому "вовки" дебютують на євроарені.

Спаринг завершився мінімальною перемогою Полісся — 1:0. Єдиний гол у матчі забив 21-річний конголезець Борель Томандзото, який є товаришем і земляком одного з лідерів житомирян Бені Макуани.

Товариський матч, 6 липня

Полісся — ЛНЗ 1:0

Гол: Томандзото

У попередньому спарингу Полісся 3 липня перемогло першолігову Ниву-Кудрівку з рахунком 2:1, а ЛНЗ 30 червня мінімально поступився Полтаві (0:1).

Раніше стало відомо, де Полісся проводитиме домашні матчі єврокубків.